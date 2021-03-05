ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Российский пианист-виртуоз Денис Мацуев выступит в Ташкенте 17 апреля, сообщает пресс-служба Фонда культуры и искусства Минкульта Узбекистана.
"Семнадцатого апреля пианист-виртуоз Денис Мацуев и международный джазовый квартет проведут концерт в Междунродном дворце форумов "Узбекистан", — говорится в публикации на Telegram-канале.
Кроме того, преподаватели школы Мацуева проведут мастер-классы для учеников трех музыкальных учреждений Ташкента. Занятия будут проведены по инициативе Фонда развития культуры и искусства и российского фонда "Новые имена".
Является обладателем множества международных наград, в том числе Премии имени Дмитрия Шостаковича.
Ранее сообщалось, что российский пианист и композитор Кирилл Рихтер 8 мая впервые даст концерт в столице Узбекистана. Вместе с ним выступят скрипачка Алена Зиновьева и виолончелист Август Крепак.