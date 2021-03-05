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Народный артист РФ, пианист-виртуоз и общественный деятель Денис Мацуев

Денис Мацуев выступит в Ташкенте

© Sputnik / Владимир Песня
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20210305/16132281/Denis-Matsuev-vystupit-v-Tashkente.html

Мацуев — народный артист России, почетный профессор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, председатель Совета по культуре при Минкульте РФ.

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Российский пианист-виртуоз Денис Мацуев выступит в Ташкенте 17 апреля, сообщает пресс-служба Фонда культуры и искусства Минкульта Узбекистана.

"Семнадцатого апреля пианист-виртуоз Денис Мацуев и международный джазовый квартет проведут концерт в Междунродном дворце форумов "Узбекистан", — говорится в публикации на Telegram-канале.

Кроме того, преподаватели школы Мацуева проведут мастер-классы для учеников трех музыкальных учреждений Ташкента. Занятия будут проведены по инициативе Фонда развития культуры и искусства и российского фонда "Новые имена".

Во Дворце международных форумов Узбекистан состоялся концерт всемирно известного музыканта Дениса Мацуева
Фонд развития искусств и культуры при министерстве культуры Республики Узбекистан
Грандиозный концерт: в Ташкенте впервые выступил пианист Денис Мацуев
Денис Мацуев — народный артист России, почетный профессор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, председатель Совета по культуре при Минкульте РФ.

Является обладателем множества международных наград, в том числе Премии имени Дмитрия Шостаковича.

Ранее сообщалось, что российский пианист и композитор Кирилл Рихтер 8 мая впервые даст концерт в столице Узбекистана. Вместе с ним выступят скрипачка Алена Зиновьева и виолончелист Август Крепак.

Теги:
Узбекистан, Ташкент, Культура, музыка, Денис Мацуев



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