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Теплицы

Израильские компании открыли фермерское предприятие в Узбекистане

Пресс-служба президента Узбекистана
Экономика
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Израильтяне будут помогать узбекским производителям устанавливать системы капельного орошения и современные теплицы.

ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. Израильские компании Gadot Agro и Metzer организовали в Ташкенте совместное фермерское предприятие. Об этом сообщает UzDaily.uz.

Израильтяне собираются выращивать более широкий ассортимент культур и расширить использование земель для сельского хозяйства и садоводства, создавая новые рабочие места.

Сбор урожая хлопка в Изобильненском районе Ставропольского края. Впервые за 50 лет на Ставрополье собирают урожай хлопка.
© Sputnik / Денис Абрамов
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"Изучив особенные географические, климатические, топографические и почвенные условия Узбекистана, мы готовы сделать вклад в более эффективное использование существующих сельскохозяйственных земель и освоение новых. Применение специально разработанных методов для выращивания в почвах с высоким содержанием солей – лишь один пример того, что мы можем", - сказал представитель компании Metzer.

Gadot Agro по всему миру занимается реализацией проектов индивидуальных теплиц, самых сложных систем полива, аквапоники, исследовательских центров.

Metzer поставляет оборудование систем капельного орошения.

Теги:
Фермерское хозяйство, Израиль, Узбекистан



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