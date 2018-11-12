Израильские компании открыли фермерское предприятие в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. Израильские компании Gadot Agro и Metzer организовали в Ташкенте совместное фермерское предприятие. Об этом сообщает UzDaily.uz.

Израильтяне собираются выращивать более широкий ассортимент культур и расширить использование земель для сельского хозяйства и садоводства, создавая новые рабочие места.

© Sputnik / Денис Абрамов Чему голландцы научат фермеров Узбекистана

"Изучив особенные географические, климатические, топографические и почвенные условия Узбекистана, мы готовы сделать вклад в более эффективное использование существующих сельскохозяйственных земель и освоение новых. Применение специально разработанных методов для выращивания в почвах с высоким содержанием солей – лишь один пример того, что мы можем", - сказал представитель компании Metzer.

Gadot Agro по всему миру занимается реализацией проектов индивидуальных теплиц, самых сложных систем полива, аквапоники, исследовательских центров.

Metzer поставляет оборудование систем капельного орошения.