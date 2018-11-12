Япония готова обучить специалистов для первой АЭС в Узбекистане

Строительство атомной электростанции может начаться в 2020 году. Стоимость проекта составит около 11 миллиардов долларов.

ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Япония планирует помочь с подготовкой кадров для будущей атомной электростанции (АЭС) в Узбекистане, сообщает пресс-служба агентства "Узатом".

В начале сентября премьер-министр России Дмитрий Медведев и глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов подписали соглашение о строительстве АЭС в республике. "Росатом" намерен возвести комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Соглашение уже вступило в силу.

Делегация "Узатома" провела в Токио встречи в департаменте по международному сотрудничеству в области ядерной энергии Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, а также в агентстве атомной энергетики.

"В ходе встречи японской стороной была поддержана инициатива Узбекистана по строительству АЭС по технологии ВВЭР и выражена готовность сотрудничать и обмениваться опытом, в первую очередь в области подготовки кадров", — говорится в сообщении.

К примеру, предложено организовать обучение узбекских специалистов в учебно-тренировочных центрах Японии.

Пресс-служба Агентства "Узатом" Строительство АЭС в Узбекистане может стартовать в 2020 году

Делегация "Узатома" побывала на первой японской АЭС "Токай", а также в региональном центре по управлению рисками при стихийных бедствиях и Институте по возобновляемым источникам энергии в префектуре Фукусима.

Президент России Владимир Путин, находясь в Узбекистане с официальным визитом 18-19 октября, заявил, что при строительстве первой в стране АЭС будут соблюдаться высочайшие стандарты безопасности и самые строгие экологические требования. Ожидается, что объект будет вырабатывать до 20% действующих сейчас генерирующих мощностей в республике.

Электроэнергию планируется поставлять потребителям и в других странах Центральной Азии, что будет способствовать энергетической стабильности всего региона.