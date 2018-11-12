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Налоги. Расчеты

Узбекских предпринимателей уведомят о переходе к новой схеме налогообложения

© NALOG
Экономика
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Уведомления будут разосланы через персональные кабинеты налоговой службы, по почте или с курьером.

ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. Предприниматели, имеющие или ожидающие по итогам отчетного года товарооборот более миллиарда сумов, получат персональные уведомления о необходимости перейти с 1 января 2019 года на уплату общеустановленных налогов, сообщил Государственный налоговый комитет.  

Согласно указу президента "О концепции совершенствования налоговой политики Узбекистана", предприятия, имеющие годовой оборот (выручку) по итогам предыдущего года более миллиарда сумов или достигшие установленного порога в течение года, переводятся на уплату общеустановленных налогов.

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Уведомления будут разосланы через персональные кабинеты налоговой службы, по почте или с курьером.

В уведомлении будет показана новая структура налогообложения каждого работающего субъекта, а именно, отчетность по налогам, исчисление налогов, сроки выплаты налогов, использование электронной отчетности и обмен счет-фактур, определение надобности наличия бухгалтеров.

После получения уведомления необходимо будет пройти регистрацию в качестве плательщика налога на добавленную стоимость с 12 ноября по 12 декабря 2018 года. Регистрацию можно пройти через персональный кабинет налогоплательщика на сайте Государственного налогового комитета Республики Узбекистан или в государственной налоговой инспекции по месту налогового учета.




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