Когда пройдет форум межрегионального сотрудничества Казахстана и Узбекистана

Договоренность о проведении форума межрегионального сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном была достигнута в ходе государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Казахстан в марте 2017 года.

ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. Первый форум межрегионального сотрудничества Казахстана и Узбекистана состоится 16 ноября в Шымкенте (на юге Казахстана), сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы МИД республики Айбека Смадиярова.

Договоренность о проведении форума межрегионального сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном была достигнута в ходе государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Казахстан в марте 2017 года.

"Первый форум было решено провести на уровне первых заместителей премьер-министров двух стран. Первый такой форум состоится 16 ноября в Шымкенте", - заявил Смадияров на брифинге.

Делегации возглавят первый заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Мамин и первый заместитель премьер-министра Узбекистана Ачилбай Раматов.

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"Тематикой мероприятия определена промышленная кооперация. Целью проведения форума является углубление торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между регионами двух стран. Основными задачами форума являются налаживание взаимовыгодного и практического сотрудничества между деловыми кругами и регионами Казахстана и Узбекистана, установление диалога по широкому кругу вопросов регионального сотрудничества и актуальным вопросам двусторонних отношений", - сказал Смадияров.

Напомним, 8-9 ноября в казахстанском Петропавловске прошел XV форум межрегионального сотрудничества Казахстана и РФ. Он посвящен новым подходам и тенденциям в развитии туризма между двумя странами. Как отметил во время форума президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Узбекистан выразил заинтересованность в том, чтобы провести аналогичный форум.