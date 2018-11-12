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Предприниматель во время работы

Российская компания внедрила в Узбекистане первый проект по блокчейну

© Flickr / datos.gob.es
Экономика
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Проект реализован в рамках меморандума о сотрудничестве между фондом "Цифровое доверие" и российской компанией Blockchain Industrial Alliance, подписанного в октябре.

ТАШКЕНТ, 12 ноя – Sputnik. Российская компания Blockchain Industrial Alliance запустила первый пилотный проект по технологии блокчейн в Узбекистане, сообщает Национальное агентство проектного управления при президенте Узбекистана (НАПУ).

Постановление, предусматривающее введение с 1 октября лицензирования деятельности на рынке криптоактивов в Узбекистане, а также внедрение технологии блокчейн с 2021 года, президент республики Шавкат Мирзиёев подписал в июле этого года. Уполномоченным органом лицензирования деятельности в области оборота криптоактивов определено НАПУ.

Биткоин и технология блокчейн
© Sputnik / Владимир Астапкович
В Узбекистане создают фонд "Цифровое доверие" для внедрения блокчейна
"Состоялось первое пилотное внедрение технологии блокчейн в Узбекистане", - говорится в сообщении.

Проект реализован в рамках меморандума о сотрудничестве между фондом "Цифровое доверие" и российской компанией Blockchain Industrial Alliance, подписанного в октябре. Технология блокчейн внедрена в области автоматизированной системы реестров для Государственного центра экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники.

"В первую очередь это объединение критически важных данных в единое надежное хранилище. Данные доступны всем учреждениям, врачам, поставщикам, пациентам", - заявил генеральный директор Blockchain Industrial Alliance Александр Доронин.

Фонд "Цифровое доверие" создан в Узбекистане в сентябре этого года для внедрения блокчейна в сфере оказания социальных и госуслуг, в здравоохранении, мониторинге транзакций в банковском и финансовом секторах.

Технология блокчейн (blockchain) - система организации распределенной базы данных. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация об операциях с криптовалютой биткоин. По мнению ряда экспертов, технология позволяет серьезно оптимизировать издержки бизнеса и государства. В частности, она помогает проводить платежи в режиме онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать сделки и вести их реестр.




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