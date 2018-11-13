18:24 13 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.79
  • EUR9374.66
  • USD8271.27
Поиск
Деньги

В России хотят невостребованные вклады переводить в бюджет страны

© Sputnik / Игорь Самойлов
Экономика
Получить короткую ссылку
165 0 0

Эксперты оценивают объем "зависших" средств на счетах "спящих" клиентов в миллиарды рублей.

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Депутаты изучают предложения о передаче в бюджет России из банков невостребованных вкладов, сообщил РИА Новости председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Государственные флаги России и Узбекистана
© Sputnik / Михаил Климентьев
Минфин Узбекистана хочет перенять у России опыт казначейского сопровождения

"Также данная участь может коснуться средств номинальных держателей ценных бумаг и тех участников акционерных обществ, которые себя никак не проявляют, соответственно, не получают дивиденды. Суть заключается в том, чтобы определиться с этими ресурсами", — пояснил парламентарий.

При этом он отметил, что остается ряд дискуссионных вопросов, например, создавать ли специальный государственный фонд для аккумулирования данных средств.

"Вполне возможно, что потребуется аккумуляция всего этого на счетах, затем принятие решения, что с этим делать", — сказал Аксаков.

"Есть предложения оформленные, уже и просчитанные. В следующем году плотно займемся, сейчас завершим, что у нас накопилось. Работа идет. Надо со всеми поработать, но, скорее всего, инициатива будет исходить от депутатов", — резюмировал Аксаков.

По теме

Россия что-то знает: мир гадает, почему она рекордно скупает золото
Теги:
Россия, деньги



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мороз
    Зимние каникулы

    Из-за сильных морозов на востоке Казахстана отменены занятия в школах – столбики термометров опустились ниже отметки в минус 30 градусов.

  • У детей руки были в крови — как строили самые важные дороги Кыргызстана
    Эх, дороги

    Сто лет назад путь от Бишкека до Иссык-Куля не был увеселительной прогулкой. Как строили самые важные дороги Кыргызстана – читайте на Sputnik.

  • Заключённый, архивное фото
    Терроризм не пройдет!

    Спецслужбы в Таджикистане задержали группу из 12 человек по подозрению в подготовке терактов на военной базе России и в русской школе.

  • Пресс-конференция
    В центре внимания

    За предстоящими внеочередными парламентскими выборами в Армении будет наблюдать крупномасштабная миссия БДИПЧ/ОБСЕ.

  • Бюллетени для голосования
    Не оправдали доверия

    В Латвии требуют отменить компенсации для непереизбранных депутатов – под петицией подписались уже несколько тысяч человек.

  • Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис
    Все по-честному

    Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что не видит оснований для забастовки учителей – система оплаты их труда справедлива.

  • Мороз
    Зимние каникулы

    Из-за сильных морозов на востоке Казахстана отменены занятия в школах – столбики термометров опустились ниже отметки в минус 30 градусов.

  • У детей руки были в крови — как строили самые важные дороги Кыргызстана
    Эх, дороги

    Сто лет назад путь от Бишкека до Иссык-Куля не был увеселительной прогулкой. Как строили самые важные дороги Кыргызстана – читайте на Sputnik.

  • Заключённый, архивное фото
    Терроризм не пройдет!

    Спецслужбы в Таджикистане задержали группу из 12 человек по подозрению в подготовке терактов на военной базе России и в русской школе.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Показ мод Victoria's Secret
"Ангелы" на подиуме и за кулисами: лучшие кадры шоу Victoria’s Secret
Во Владивостоке несколько парней прикинулись автобусом, чтобы пройти по Золотому мосту, который закрыт для движения пешеходов
Притворись автобусом: находчивые пешеходы во Владивостоке попали на видео
Как не погибнуть от угарного газа
Чем опасен угарный газ: признаки отравления и первая помощь

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054