В России хотят невостребованные вклады переводить в бюджет страны

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Депутаты изучают предложения о передаче в бюджет России из банков невостребованных вкладов, сообщил РИА Новости председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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"Также данная участь может коснуться средств номинальных держателей ценных бумаг и тех участников акционерных обществ, которые себя никак не проявляют, соответственно, не получают дивиденды. Суть заключается в том, чтобы определиться с этими ресурсами", — пояснил парламентарий.

При этом он отметил, что остается ряд дискуссионных вопросов, например, создавать ли специальный государственный фонд для аккумулирования данных средств.

"Вполне возможно, что потребуется аккумуляция всего этого на счетах, затем принятие решения, что с этим делать", — сказал Аксаков.

"Есть предложения оформленные, уже и просчитанные. В следующем году плотно займемся, сейчас завершим, что у нас накопилось. Работа идет. Надо со всеми поработать, но, скорее всего, инициатива будет исходить от депутатов", — резюмировал Аксаков.