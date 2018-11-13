Отборные алтайские телки поедут в Узбекистан

Предварительные договоренности о поставках алтайского скота в Узбекистан были достигнуты на первом Форуме межрегионального сотрудничества России и Узбекистана, который прошел в Ташкенте в октябре.

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. С 2019 года Алтайский край планирует реализацию в Узбекистан крупного рогатого скота красной степной породы, сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра сельского хозяйства края Александра Чеботаева.

По словам Чеботаева, предварительные договоренности о поставках скота в Узбекистан были достигнуты на первом Форуме межрегионального сотрудничества России и Узбекистана, который прошел в Ташкенте 18-19 октября.

"Со следующего года Алтайский край планирует реализацию в Узбекистан крупного рогатого скота красной степной породы", - рассказал Чеботаев.

Сельхозпредприятия Алтайского края сейчас имеют 51 лицензию на осуществление деятельности в статусе племенных хозяйств, в том числе в области молочного и мясного скотоводства. С начала года племенные хозяйства региона реализовали более 4 тысяч условных голов скота, причем только половину этого поголовья продали внутри региона. Около 600 животных приобрели грантополучатели по программам поддержки начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм.

Напомним, по итогам первого российско-узбекистанского бизнес-форума было подписано в общей сложности более 800 документов, сумма контрактов превысила 27 миллиардов долларов.