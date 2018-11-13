Сколько золота в Узбекистане: Минфин предлагает рассекретить данные

Узбекистан в настоящий момент не раскрывает официальных данных по динамике добычи золота, серебра и других цветных и редкоземельных металлов в республике.

ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. Данные по запасам, добыче и объемам продажи полезных ископаемых, в том числе драгоценных и редких металлов, могут стать открытыми в Узбекистане, говорится в соответствующем проекте постановления правительства.

© Sputnik / Тихонов Запасы полезных ископаемых в Узбекистане оценивают в 5,7 триллиона долларов

Документ опубликован на портале системы оценки воздействия актов законодательства (СОВАЗ) для общественного обсуждения, которое продлится до конца ноября. Разработчиком документа выступило Министерство финансов республики.

"Отменить ограничения на официальное опубликование следующей информации: данные по запасам, добыче и объемам продажи полезных ископаемых в Узбекистане", - говорится в тексте документа.

Согласно проекту постановления, АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат" (АГМК) и ГП "Навоийский горно-металлургический комбинат" (НГМК) в открытом доступе будут публиковать свою финансовую отчетность начиная с 2013 года, представив информацию об объемах добычи полезных ископаемых. АГМК и НГМК в настоящий момент являются единственными производителями золота в Узбекистане. Раскрытие вышеуказанной информации осуществляется в целях дальнейшего повышения прозрачности статистических данных и привлекательности инвестиционного климата страны, говорится в документе.

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Узбекистан в настоящий момент не раскрывает официальных данных по динамике добычи золота, серебра и других цветных и редкоземельных металлов в республике. По данным геологической службы США (United States Geological Survey), Узбекистан по итогам 2014 года увеличил добычу золота на 4% по сравнению с 2013 годом, до 102 тонн.

По данным Госкомгео, на конец 2011 года в республике было открыто 63 месторождения золота, более поздние данные не раскрываются. По экспертным оценкам, размер разведанных и подтвержденных запасов золота в Узбекистане составляет более 2,5 тысячи тонн.