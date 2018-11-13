В Узбекистане сильно упал объем торгов на фондовой бирже

На этой неделе он составил 12,4 миллиарда сумов, было реализовано 567,2 миллиона акций и заключено 250 сделок купли-продажи.

ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. На Республиканской фондовой бирже "Тошкент" за неделю в восемь раз упал объем торгов, сообщает пресс-служба биржи.

С 5 по 9 ноября было реализовано 567,2 миллиона акций на сумму в 12,4 миллиарда сумов против 101,3 миллиарда сумов на прошлой неделе.

"Анализ отраслевых показателей биржи по инвестиционной привлекательности показывает, что наибольшим спросом в истекшем периоде пользовались ценные бумаги коммерческих банков – 85,9% (10,6 млрд сумов) и предприятий строительной отрасли – 4,5% (0,55 млрд сумов)", - также уточняется в сообщении на сайте.

Самую крупную сделку заключили в основной секции Main Board, в результате удалось реализовать восемь миллионов акций Ravnaq-bank. Среди инвесторов самую большую активность проявляют юридические лица – 60,6% от общей суммы заключенных сделок.

Кроме того, за указанный период сделки купли-продажи совершались с предприятиями девяти регионов республики.

Всего с начала года на республиканской фондовой бирже заключили 8,8 тысячи сделок с ценными бумагами на общую сумму в 535,5 миллиарда сумов.