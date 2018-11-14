Эксперты выявили главные риски банковской системы Узбекистана

Слабая экономика и высокая инфляция - ключевые факторы, оказывающие негативное влияние на банковскую систему республики, полагают эксперты в области экономики.

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. Риски банковской системы Узбекистана очень высоки. Об этом сообщает рейтинговое агентство RAEX-Europe.

Среди основных причин негативного влияния на нее эксперты назвали слабый уровень экономического развития и высокую инфляцию в стране.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Moody’s: экономика Узбекистана растет быстрее, чем в соседних странах СНГ

"Ключевое негативное влияние на оценку рисков банковской системы оказывают слабый уровень экономического развития, выраженный в ВВП на душу населения, при относительно небольших размерах экономики, высокая и волатильная инфляция, а также невысокий уровень развития рынков капитала и высокая концентрация банковской системы", - говорится в документе.

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При этом агентство позитивно оценило уровень достаточности капитала и прибыльности банковской системы страны.

В документе приведены данные, свидетельствующие о том, что Узбекистан остается одним из самых бедных государств среди стран-аналогов в регионе Центральной Азии и Кавказа, о чем свидетельствует низкий уровень ВВП на душу населения - 6929 долларов в 2017 году, в то время как рост реального ВВП на протяжении последних двух лет остается одним из самых высоких в регионе.

"При успешном проведении заявленных экономических реформ и привлечении иностранных инвестиций республика может демонстрировать устойчиво высокий рост на протяжении длительного периода", - уверены в агентстве.

Резюмируя, аналитики указывают, что ожидают по итогам 2018 года сохранение уровня инфляции в стране в диапазоне 16-18%.

Кроме того, с учетом предстоящего длительного процесса либерализации и вероятных внешних шоков, а также высокого уровня долларизации экономики, инфляция будет оставаться волатильной, что будет негативно сказываться на оценке рисков банковской системы.