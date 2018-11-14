Птицеводческие кластеры появятся во всех регионах Узбекистана

Сейчас в стране выращивают в основном кур. Ожидается, что птицеводства обратят внимание и на других птиц: страусов, индеек, куропаток, гусей, уток, перепелок.

ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, которым утвердил дополнительные меры по дальнейшему развитию птицеводства в республике. Так, до 1 февраля в кабинет министров страны должен быть внесен проект по созданию птицеводческих кластеров в 2019-2021 годах.

Кроме того, государство увеличит долю в уставном капитале "Узпромстройбанка" на 50 миллионов долларов в эквиваленте за счет средств Фонда реконструкции и развития Узбекистана. Часть этих денег выделят в качестве кредитов другим коммерческим банкам: они будут финансировать проекты по развитию птицеводства по льготной процентной ставке. Банки также должны привлечь ресурсы международных финансовых институтов и иностранных банков для финансирования птицеводческих проектов.

При ассоциации "Паррандасаноат" планируется создать современный научно-диагностический лабораторный центр. Он разместится в Янгиюльском районе и будет оказывать услуги всем птицеводческим хозяйствам. В перечне задач центра — предупреждение, выявление и противодействие болезням птиц, разработка нормативов кормления птиц, технологических процессов переработки всех видов мяса и яиц птиц. Также в стране создадут научно-практический центр по подготовке и повышению квалификации кадров в сфере птицеводства.

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Академии наук Узбекистана и ассоциации "Паррандасаноат" поручено совместно разработать "дорожную карту" для устранения проблем, препятствующих ускоренному развитию сферы. Таковых, согласно документу, семь. Среди них — низкий уровень переработки птицеводческой продукции, широкое распространение среди птиц инфекционных болезней, отсутствие достаточного опыта привлечения в отрасль прямых иностранных инвестиций.