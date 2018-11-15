Узбекистан намерен обеспечить стабильность цен

ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Узбекистан планирует перейти на принципы инфляционного таргетирования в своей денежно-кредитной политике. Об этом рассказал председатель Центрального банка страны Мамаризо Нурмуратов на VIII конгрессе финансистов Казахстана в Алматы.

Он отметил, что главной задачей Центробанка Узбекистана и всего финансового сектора страны является поддержание макроэкономической стабильности путем обеспечения стабильности цен, сообщает РИА Новости.

"Без достижения стабильности цен очень трудно увидеть реальные результаты экономических реформ", — отметил Нурмуратов.

По его словам, новые условия обусловили ускорение перестройки деятельности финансового сектора, включая Центробанк.

"С этих позиций мы в среднесрочной перспективе намерены перейти так же, как другие наши соседи, к инфляционному таргетированию, и сейчас работаем над созданием соответствующей инфраструктуры", — сказал заместитель председателя.

Отметим, что один из основных инструментов контроля над уровнем инфляции в стране — изменение Центральным банком ключевой процентной ставки.

Ранее заместитель председателя Центробанка республики Ильхом Норкулов рассказал, что на следующий год ЦБ прогнозирует инфляцию на уровне 13-15%.

"Уровень инфляции будет высоким… Это во многом связано с корректировкой цен", — отметил чиновник.

Норкулов пояснил, что такой уровень инфляции при проведении реформ является неизбежным. При этом действия, которые предпринимает Центробанк страны, встречают одобрение и поддержку Международного валютного фонда. По словам зампредседателя, финансовый регулятор делает все возможное для сдерживания темпов роста цен.