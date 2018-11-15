Нацбанк ВЭД Узбекистана и Credit Suisse договорились на 200 млн евро

ТАШКЕНТ, 15 ноя – Sputnik. Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана (ВЭД) и швейцарский Credit Suisse подписали рамочное заемное соглашение на сумму 200 миллионов евро, сообщает пресс-служба Нацбанка ВЭД.
Соглашение предусматривает сотрудничество в сфере совместного финансирования инвестиционных проектов на территории Узбекистана под гарантии экспортно-кредитных агентств, без предоставления государственной гарантии.
"Ключевым преимуществом указанного соглашения является возможность финансировать проекты, предусматривающие поставку оборудования и технологий из Швейцарии, Европы, Южной Кореи и Китая", - пояснили в Нацбанке ВЭД.
Узнацбанк успешно сотрудничает с Credit Suisse в области торгового финансирования и платежных операций с 1993 года. Подписанный документ - одно из первых соглашений подобного рода между банком Узбекистана и Швейцарии.
Напомним, в июле этого года Узбекский промышленно-строительный банк (Узпромстройбанк) подписал кредитное соглашение с Credit Suisse на сумму 100 миллионов евро для реализации крупных инвестиционных проектов. Средства кредита также будут направлены на закупку оборудования из Евросоюза, Китая, Кореи и Японии в рамках реализации крупных инвестиционных проектов.
Credit Suisse Group AG расположена в Цюрихе (Швейцария), имеет представительства в более чем 50 странах мира и управляет активами в размере свыше 800 млрд долларов США.