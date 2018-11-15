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Подписание документов

Нацбанк ВЭД Узбекистана и Credit Suisse договорились на 200 млн евро

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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Соглашение предусматривает сотрудничество в сфере совместного финансирования инвестиционных проектов в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 15 ноя – Sputnik. Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана (ВЭД) и швейцарский Credit Suisse подписали рамочное заемное соглашение на сумму 200 миллионов евро, сообщает пресс-служба Нацбанка ВЭД.

Соглашение предусматривает сотрудничество в сфере совместного финансирования инвестиционных проектов на территории Узбекистана под гарантии экспортно-кредитных агентств, без предоставления государственной гарантии.

"Ключевым преимуществом указанного соглашения является возможность финансировать проекты, предусматривающие поставку оборудования и технологий из Швейцарии, Европы, Южной Кореи и Китая", - пояснили в Нацбанке ВЭД.

Узнацбанк успешно сотрудничает с Credit Suisse в области торгового финансирования и платежных операций с 1993 года. Подписанный документ - одно из первых соглашений подобного рода между банком Узбекистана и Швейцарии.

Напомним, в июле этого года Узбекский промышленно-строительный банк (Узпромстройбанк) подписал кредитное соглашение с Credit Suisse на сумму 100 миллионов евро для реализации крупных инвестиционных проектов. Средства кредита также будут направлены на закупку оборудования из Евросоюза, Китая, Кореи и Японии в рамках реализации крупных инвестиционных проектов.

Рукопожатие
© Sputnik . Sputnik
Делегация банка Швейцарии Credit Suisse прибыла на переговоры в Ташкент
Пресс-служба "Узбекнефтегаза" также сообщала, что Credit Suisse планирует принять участие в финансировании проектов в нефтегазовой отрасли Узбекистана. В частности, речь идет о расширении производственных мощностей Шуртанского газохимического комплекса и строительстве нового нефтеперерабатывающего комплекса в Джизакской области с участием Gas Project Development Central Asia AG (дочерняя структура Gazprom International) и Enter Engineering Pte Ltd, контролируемой группой "Газпромбанка".

Credit Suisse Group AG расположена в Цюрихе (Швейцария), имеет представительства в более чем 50 странах мира и управляет активами в размере свыше 800 млрд долларов США.




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