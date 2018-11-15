19:34 15 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.79
  • EUR9374.66
  • USD8271.27
Поиск
Уборка хлопка

Экспорт хлопка-сырца из Узбекистана в 2018 году сократился вдвое

© Sputnik / Виктор Чернов
Экономика
Получить короткую ссылку
21311

Доля хлопкового волокна в общем объеме экспорта республики за 10 месяцев 2018 года снизилась с 3,1% до 1,9%.

ТАШКЕНТ, 15 ноя – Sputnik. Узбекистан за 10 месяцев 2018 года вдвое сократил экспорт хлопка-волокна по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 101,5 тысячи тонн, сообщает Госкомитет по статистике.

Как следует из данных на сайте ведомства, по итогам января-октября этого года было экспортировано 101,5 тысячи тонн хлопкового волокна на сумму 194,1 миллиона долларов. Тогда как в январе-октябре 2017 года страна экспортировала 204,8 тысячи тонн хлопка. То есть поставки снизились в два раза.

Доля хлопкового волокна в общем объеме экспорта республики за данный период снизилась с 3,1% до 1,9%. Если в январе-октябре 2015 года доля хлопка в общем объеме экспорта составляла 4,1%, или 296,1 тысячи тонн, то в январе-октябре 2016 года - 3,9%, или 295,5 тысячи тонн.

Андрей Разбродин
© Sputnik / Vladimir Trefilov
Разбродин: Узбекистан увеличивает свои возможности по переработке хлопка
Экспорт текстильной продукции за десять месяцев этого года вырос на 15,2% - до миллиарда долларов, или 10,4% от общего объема экспорта Узбекистана. В структуре текстильных поставок основную долю занимают хлопчатобумажная пряжа (56,7%), готовые трикотажные и швейные изделия (22,6%).

Ранее начальник департамента стратегического прогнозирования ассоциации "Узтекстильпром" Дильбар Мухаммедова сообщала, что Узбекистан планирует к 2025 году отказаться от экспорта хлопка-волокна и полностью обеспечить его переработку на внутреннем рынке.

О планах сократить экспорт хлопка и увеличить его переработку на внутреннем рынке заявлял и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время поездки в Джизакскую область.

Ежегодно в Узбекистане производится около 3,5 миллиона тонн хлопка-сырца и 1-1,2 миллиона тонн хлопкового волокна. Около 50% выработанного хлопка-волокна отгружается на экспорт.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мобильный телефон
    На связи

    Премьер-министр Молдовы заявил, что до конца ноября может быть принято решение об отмене роуминга с Румынией.

  • Псковский кремль
    Туда и обратно

    В Псковской области предложили ввести безвизовый режим с Эстонией и Латвией для развития туризма "выходного дня".

  • Изъятая икра
    Икорный бизнес

    Пограничники в Южной Осетии задержали гражданина республики, пытавшегося нелегально вывезти в Грузию более центнера красной икры.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Узбекистан глазами иностранца
От заводов до затонувших кораблей: как Узбекистан видят за рубежом
Сотрудники заповедника выпустили в лес спасшуюся от собак косулю
Чудесное спасение: в Сибири выпустили на волю спасшуюся от собак косулю
Как не погибнуть от угарного газа
Чем опасен угарный газ: признаки отравления и первая помощь

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054