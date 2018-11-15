"Узбекистон хаво йуллари" идет на рекорд по количеству пассажиров

Компания планирует в этом году превысить на 16% прошлогодние показатели по количеству перевезенных пассажиров.

ТАШКЕНТ, 15 ноя - Sputnik. Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" планирует к концу 2018 года перевезти рекордные 3 миллиона пассажиров, сообщили в пресс-службе компании.

Планируется, что в этом году количество перевезенных пассажиров превысит показатели 2017 года на 16%.

По данным НАК, в эти 3 миллиона войдут почти миллион пассажиров из дальнего зарубежья, более 1,2 млн пассажиров из стран СНГ и более полумиллиона пассажиров, которые перемещались внутри республики. Как отметили в "Узбекистон хаво йуллари", этих показателей удалось достичь за счет увеличения занятости пассажирских кресел при меньшем количестве выполненных рейсов.

На внутриреспубликанских направлениях увеличение пассажиропотока составило 24%.

"Этот показатель достигнут за счет применения гибкой системы скидок, а также оптимизации парка самолетов. В частности, из эксплуатации выведены самолеты ИЛ-114 (52 кресла) и заменены самолетами Airbus А-320 (150 кресел)", - добавили в авиакомпании.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Госкомтуризма предложил разделить Uzbekistan Airways на несколько компаний

Там добавили, что могли бы перевозить и большее количество туристов, однако анализ показал, что в период туристического сезона иностранные и местные туроператоры сталкиваются с проблемами бронирования мест в гостиницах.

В 2018 году "Узбекистон хаво йуллари" расширила географию полетов, добавив три новых направления: Владивосток, Джидда и Мумбаи. Увеличилось количество рейсов в Стамбул, Москву, Париж, Минск, Ургенч, Бухару и другие города.

Напомним, Госкомитет по развитию туризма выступил с предложением реструктуризировать национальную авиакомпанию "Узбекистон хаво йуллари". Согласно тексту документа, Uzbekistan Airways разделят на несколько компаний. Одна из них будет заниматься только авиацией, вторая — управлять аэропортами, третья станет регулирующим органом авиации.