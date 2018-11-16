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Эмомали Рахмон и вице-президент Всемирного Банка Сирил Мюллер

Рахмон поблагодарил Всемирный банк за помощь в строительстве Рогуна

© Пресс-служба президента Таджикистана
Экономика
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В пятницу в Таджикистане после 40-летней стройки официально запускают Рогунскую ГЭС, она считается самым большим долгостроем страны.

ТАШКЕНТ, 16 ноя - Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил благодарность Всемирному банку, который профинансировал завершающие этапы строительства Рогунской ГЭС, сообщает Sputnik Таджикистан.

Подготовка к открытию Рогунской ГЭС в Таджикистане
Sputnik / Amir Isaev
Таджикистан готовится к официальному запуску Рогуна – итог 40-летней стройки

В пятницу глава государства встретился в Душанбе с вице-президентом ВБ по Европе и Центральной Азии Сирилом Мюллером и поблагодарил за помощь в достижении энергетической независимости.

Рогунская гидроэлектростанция считается одним из самых больших долгостроев Таджикистана, ее возведение началось в 1976 году. По завершении строительства плотина Рогуна станет самой высокой в мире. В 1991 году работы были приостановлены, а в начале 2000-х власти начали поиск инвесторов для возобновления строительства. После долгих лет Рогунскую ГЭС должны, наконец, торжественно запустить с участием президента Эмомали Рахмона 16 ноября.

Теги:
Рогунская ГЭС, Всемирный банк, Эмомали Рахмон



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