Рахмон поблагодарил Всемирный банк за помощь в строительстве Рогуна

В пятницу в Таджикистане после 40-летней стройки официально запускают Рогунскую ГЭС, она считается самым большим долгостроем страны.

ТАШКЕНТ, 16 ноя - Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил благодарность Всемирному банку, который профинансировал завершающие этапы строительства Рогунской ГЭС, сообщает Sputnik Таджикистан.

Sputnik / Amir Isaev Таджикистан готовится к официальному запуску Рогуна – итог 40-летней стройки

В пятницу глава государства встретился в Душанбе с вице-президентом ВБ по Европе и Центральной Азии Сирилом Мюллером и поблагодарил за помощь в достижении энергетической независимости.

Рогунская гидроэлектростанция считается одним из самых больших долгостроев Таджикистана, ее возведение началось в 1976 году. По завершении строительства плотина Рогуна станет самой высокой в мире. В 1991 году работы были приостановлены, а в начале 2000-х власти начали поиск инвесторов для возобновления строительства. После долгих лет Рогунскую ГЭС должны, наконец, торжественно запустить с участием президента Эмомали Рахмона 16 ноября.