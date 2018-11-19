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Минвнешторг Узбекистана ради экспортеров пошел на беспрецедентные меры

© Foto : Pixabay
Экономика
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Министерство внешней торговли республики впервые переходит на круглосуточный режим работы и будет принимает обращения от физических и юридических лиц по вопросам экспорта даже в ночное время.

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Предприниматели Узбекистана, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью, получили возможность круглосуточно задавать вопросы по теме экспорта. Цель такого решения — оперативная и качественная поддержка предприятий и предпринимателей, рассказали в пресс-службе Минвнешторга.

"В рабочее время все обращения принимаются секретариатом министерства, в ночное время — дежурными сотрудниками ведомства", — говорится в сообщении.

Узбекистан в настоящее время уделяет расширению экспорта особое внимание. По отдельным отраслям, например в сфере производства удобрений, стоит задача нарастить объемы вывоза продукции вдвое. Кроме того, продолжается тесное взаимодействие с ведущими экономическими партнерами республики. В частности в рамках визита Владимира Путина в Узбекистан в середине октября в стране был открыт российский экспортный центр.

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Ранее сообщалось, что в январе-сентябре торговый оборот Узбекистана и России вырос на 20,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 4,178 миллиарда долларов. Товарооборот Узбекистана с Кыргызстаном второй год подряд увеличивается в 1,5 раза. В товарообороте между Узбекистаном и Италией тоже наблюдается положительная динамика: в январе-сентябре он вырос почти на 20% по сравнению с прошлым годом.

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Теги:
Министерство внешней торговли Узбекистана, Экспорт, Узбекистан



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