Больше серебра: Узбекистан купил у Казахстана 3,2 тонны драгметалла

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Узбекистан в 2018 году закупил у Казахстана 3,2 тонны серебра, сообщает казахстанское издание LS.

Стоимость драгоценных металлов для республики составила 1,6 миллиона долларов.

© Sputnik / Александр Кондратюк Центробанк Узбекистана начинает продажу драгметаллов иностранным гражданам

Всего с января по сентябрь Казахстан экспортировал 2,4 тысячи тонн серебра в разные страны на примерно 339,5 миллиона долларов. Основную долю продали в Великобританию – около 2,3 тысячи тонн на 243,7 миллиона долларов. Всего вырученная на продаже сумма сократилась на 16%.

В ноябре Минфин предложил рассекретить данные по запасам, добыче и объемам продажи полезных ископаемых – в том числе драгоценных и редких металлов. Цель решения – повышение инвестиционной привлекательности страны.

Также в 2018 году Узбекистан начал продажу драгоценных металлов иностранным гражданам – выпущенные в оборот слитки могут приобретать и физические, и юридические лица.