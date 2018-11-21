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Больше серебра: Узбекистан купил у Казахстана 3,2 тонны драгметалла

© Sputnik / Павел Лисицын
Экономика
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Всего республика заплатила за поставки серебра 1,6 миллиона долларов.

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Узбекистан в 2018 году закупил у Казахстана 3,2 тонны серебра, сообщает казахстанское издание LS.

Стоимость драгоценных металлов для республики составила 1,6 миллиона долларов.

Золотые слитки
© Sputnik / Александр Кондратюк
Центробанк Узбекистана начинает продажу драгметаллов иностранным гражданам

Всего с января по сентябрь Казахстан экспортировал 2,4 тысячи тонн серебра в разные страны на примерно 339,5 миллиона долларов. Основную долю продали в Великобританию – около 2,3 тысячи тонн на 243,7 миллиона долларов. Всего вырученная  на продаже сумма сократилась на 16%.

В ноябре Минфин предложил рассекретить данные по запасам, добыче и объемам продажи полезных ископаемых – в том числе драгоценных и редких металлов. Цель решения – повышение инвестиционной привлекательности страны.

Также в 2018 году Узбекистан начал продажу драгоценных металлов иностранным гражданам – выпущенные в оборот слитки могут приобретать и физические, и юридические лица.

Теги:
Международная торговля, Узбекистан, Казахстан, драгоценные металлы



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