15:44 22 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.56
  • EUR9451.28
  • USD8277.53
Поиск
АЭС Пакш-1 в Венгрии

"Узатом" изучает опыт Венгрии в строительстве АЭС по российским технологиям

© Sputnik / РИА Новости
Экономика
Получить короткую ссылку
4301

Венгрия поможет готовить кадры для атомной отрасли Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 22 ноя – Sputnik. Агентство по развитию атомной энергетики Узбекистана "Узатом" изучит опыт Венгрии в строительстве атомной электростанции "Пакш" по российским технологиям, сообщает пресс-служба.

Делегация "Узатома" побывала на АЭС "Пакш" и других ядерно-энергетических объектах в Венгрии. По итогам визита достигнута договоренность с венгерскими специалистами о проработке сотрудничества в области подготовки учебным центром при АЭС "Пакш-1" кадров для атомной отрасли Узбекистана.

Строящаяся атомная электростанция
Sputnik
Посол: Узбекистан намерен максимально быстро ввести в строй АЭС
Атомная электростанция "Пакш-1", построенная в 1980-х годах, состоит из четырех энергоблоков на основе водяных ядерных реакторов ВВЭР-440/213. В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и 6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему современным стандартам надежности и безопасности. Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составляет 12,5 миллиарда евро. 

В начале сентября этого года российский премьер Дмитрий Медведев и глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве АЭС на территории республики. "Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3 +" с реакторными установками ВВЭР-1200. Соглашение вступило в силу в конце октября. Строительство станции может начаться в 2020 году.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Мечеть Буриджар (Илон Ота)
Величие и духовность: неповторимая красота мечетей Узбекистана
Железнодорожные пути
Шокирующее видео: в Индии мать уронила младенца под поезд
Туризм в Узбекистане
Приезжайте в Узбекистан: главное о туризме в республике

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054