"Узатом" изучает опыт Венгрии в строительстве АЭС по российским технологиям

ТАШКЕНТ, 22 ноя – Sputnik. Агентство по развитию атомной энергетики Узбекистана "Узатом" изучит опыт Венгрии в строительстве атомной электростанции "Пакш" по российским технологиям, сообщает пресс-служба.

Делегация "Узатома" побывала на АЭС "Пакш" и других ядерно-энергетических объектах в Венгрии. По итогам визита достигнута договоренность с венгерскими специалистами о проработке сотрудничества в области подготовки учебным центром при АЭС "Пакш-1" кадров для атомной отрасли Узбекистана.

Атомная электростанция "Пакш-1", построенная в 1980-х годах, состоит из четырех энергоблоков на основе водяных ядерных реакторов ВВЭР-440/213. В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и 6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему современным стандартам надежности и безопасности. Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составляет 12,5 миллиарда евро.

В начале сентября этого года российский премьер Дмитрий Медведев и глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве АЭС на территории республики. "Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3 +" с реакторными установками ВВЭР-1200. Соглашение вступило в силу в конце октября. Строительство станции может начаться в 2020 году.