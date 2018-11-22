"Росатом" поможет готовить кадры для первой АЭС в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 22 ноя – Sputnik. Делегация Агентства по развитию атомной энергетики Узбекистана "Узатом" обсудила в Москве подготовку кадров для первой атомной электростанции, которую построят в республике, сообщила пресс-служба агентства.
Делегация "Узатома" провела переговоры с первым заместителем генерального директора "Росатома" Александром Локшиным и президентом "Русатом Оверсиз" Евгением Пакермановым. Согласованы дальнейшие совместные действия по подготовке кадров для атомной отрасли республики, организации стажировок на строящихся и действующих АЭС.
Специалисты "Узатома" также встретились с руководством Национального исследовательского ядерного университета МИФИ.
"Достигнута договоренность о проведении следующей рабочей встречи экспертов в декабре и организации и проведения олимпиады "Росатома" среди школьников и студентов вузов в Ташкенте", - добавили в пресс-службе.
В ходе визита в Узбекистан президента РФ Владимира Путина в октябре этого года "Росатом", "Узатом" и Академия наук Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве в обучении и подготовке кадров в области атомной энергетики. Документ также предполагает сотрудничество в организации деятельности в Ташкенте филиала МИФИ.