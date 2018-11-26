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Налоги. Расчеты

В Узбекистане экспортеры могут получить налоговые льготы

© NALOG
Экономика
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Таким образом государство намерено стимулировать увеличение производства конкурентоспособной экспортной продукции.

ТАШКЕНТ, 26 ноя – Sputnik. В Узбекистане экспортеры могут получить налоговые льготы. Об этом говорится в проекте указа президента Узбекистана "О мерах по дальнейшему стимулированию экспортного потенциала отечественных производителей".

Грузчики работают на складе овощей и фруктов
© Sputnik / Игорь Зарембо
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Планируется, что с 1 января 2019 года юридические лица, имеющие долю экспорта в общей выручке от реализации товаров более 15 процентов, в том числе через комиссионера (поверенного), получат льготы.

Предпринимателям уменьшат налогооблагаемую базу по налогу на прибыль и единому налоговому платежу.

Налоговые льготы не распространяются на экспорт сырьевых товаров, а также на услуги по международным перевозкам и транспортировке по трубопроводам и газопроводам.

Ранее экспортеры фруктов и овощей получили возможность отгружать товар без предварительной оплаты и наличия страховки экспортного контракта. Также юридические лица – экспортеры овощей и фруктов смогут отправлять товар за рубеж без наличия лицензии на оптовую торговлю. 

Теги:
Торговля, Экспорт, Узбекистан



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