ТАШКЕНТ, 26 ноя – Sputnik. В Узбекистане экспортеры могут получить налоговые льготы. Об этом говорится в проекте указа президента Узбекистана "О мерах по дальнейшему стимулированию экспортного потенциала отечественных производителей".

© Sputnik / Игорь Зарембо Долой бюрократию: овощи и фрукты отправятся на экспорт без предоплаты

Планируется, что с 1 января 2019 года юридические лица, имеющие долю экспорта в общей выручке от реализации товаров более 15 процентов, в том числе через комиссионера (поверенного), получат льготы.

Предпринимателям уменьшат налогооблагаемую базу по налогу на прибыль и единому налоговому платежу.

Налоговые льготы не распространяются на экспорт сырьевых товаров, а также на услуги по международным перевозкам и транспортировке по трубопроводам и газопроводам.

Ранее экспортеры фруктов и овощей получили возможность отгружать товар без предварительной оплаты и наличия страховки экспортного контракта. Также юридические лица – экспортеры овощей и фруктов смогут отправлять товар за рубеж без наличия лицензии на оптовую торговлю.