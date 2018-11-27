США хотят открыть в Узбекистане сервисное предприятие в нефтегазовой отрасли

Кроме того, американцы намерены участвовать в создании национальной базы нефтегазовых данных Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 27 ноя - Sputnik. Американская компания Halliburton обсуждает с Узбекистаном открытие совместного предприятия по предоставлению услуг в нефтегазовой отрасли республики.

© Foto : Из личного архива Владимира Шустер Шустер: Узбекистан заинтересован в инвестициях в нефтегазовую сферу

По информации пресс-службы АО "Узбекнефтегаз", делегация Halliburton провела в Ташкенте переговоры с представителями узбекской компании.

К тому же руководство "Узбекнефтегаза" предложило Halliburton сотрудничество в интенсификации добычи углеводородов на уже открытых и долго разрабатываемых месторождениях на условиях риск-сервисного контракта, сообщили в пресс-службе.

Представители американской компании также подчеркнули, что окажут всестороннюю поддержку в создании национальной базы нефтегазовых данных Узбекистана и выразили готовность участвовать в пилотном проекте "Цифровое месторождение", добавили в "Узбекнефтегазе".

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Мощности АО "Узбекнефтегаз" позволяют в настоящий момент обеспечивать добычу природного газа в объеме порядка 70 миллиардов кубометров и жидких углеводородов в объеме 8 миллионов тонн в год. Однако из-за истощения запасов и технологических потерь производство углеводородов за последние 15 лет существенно упало. По данным официальной статистики, добыча природного газа в Узбекистане в 2017 году выросла на 0,5% - до 56,417 миллиарда кубометров, нефти — снизилась на 6,3%, до 806 тысяч тонн.