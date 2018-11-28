"Узбекистон хаво йуллари" разделят: что ждет национального авиаперевозчика

В национальной авиакомпании прошло собрание с участием премьер-министра Абдуллы Арипова.

ТАШКЕНТ, 28 ноя - Sputnik. На базе национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари" создадут две компании: авиаперевозчик и оператор по управлению аэропортами, сообщается на сайте компании.

В НАК прошло собрание с участием премьер-министра Абдуллы Арипова, на котором было объявлено о принятии указа президента "О мерах по кардинальному совершенствованию гражданской авиации Узбекистана".

Указ предусматривает кардинальное совершенствование авиационной отрасли Узбекистана, в том числе реорганизацию и создание на базе национальной авиакомпании акционерных обществ Uzbekistan Airways и Uzbekistan Airports.

В соответствии с документом, государственные унитарные предприятия, входящие в состав авиакомпании, будут преобразованы в общества с ограниченной ответственностью.

На базе "Авиакомпании специальных авиационных работ" появится общество с ограниченной ответственностью Uzbekistan Helicopters.

Центр "Узаэронавигация" передадут в ведение кабинета министров.

Указом также предусматривается усиление государственного регулирования путем передачи Госавианадзору полномочий по выдаче разрешений на разовые полеты и строительство объектов вблизи аэродромов, совершенствования структуры и увеличения штатной численности Госавианадзора, создания специального Фонда развития Госавианадзора.

Как ожидают эксперты, все эти меры помогут повысить конкуренцию между авиакомпаниями и снизить стоимость авиабилетов.