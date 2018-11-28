Растет ли в Андижане картофель по французской технологии, проверила посол

Различные испытания позволили отобрать четыре французских сорта картофеля, которые хорошо адаптировались к почвам Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 28 ноя - Sputnik. Посол Франции в Узбекистане Виолен де Вильмор посетила новое овощехранилище для картофеля, финансируемое в рамках проекта, реализуемого экспертами агентства ADECIA (Франция) и Европейского Союза, в Андижанской области, сообщает пресс-служба посольства.

Овощехранилище европейской разработки оснащено четырьмя секциями, обеспечивающими независимое управление температурой. Они позволяют хранить как семена, так и картофель для потребления.

В 2018 году удалось получить более высокий урожай с каждого гектара благодаря контролю процесса удобрения и орошения культуры, исходя из анализа почвы.

Посольство Франции в Узбекистане Посол Франции в Узбекистане Виолен де Вильмор посетила новое овощехранилище для картофеля

Различные испытания позволили отобрать четыре французских сорта, которые очень хорошо адаптировались к почвам Узбекистана. В 2019 году основное внимание при выращивании этих четырех сортов будет уделяться поливу дождеванием, что позволит сэкономить воду более чем на 50% на 1 гектар при эффективности, превышающей 80%.

Напомним, ранее сообщалось, что Французское агентство развития (ФАР) предоставит 150 миллионов долларов на поддержку расходов бюджета Узбекистана. Срок погашения займа составит 20 лет, включая шестилетний льготный период.