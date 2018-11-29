Модернизацией Шуртанского ГХК займется "дочка" Газпромбанка

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Контролируемая группой Газпромбанка (ГПБ) компания Enter Engineering Pte Ltd подписала EPC-контракт (проектирование, закупка оборудования и строительство) на расширение мощностей Шуртанского газохимического комплекса, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда правления "Узбекнефтегаза" Одила Темирова.

Стоимость контракта Темиров не конкретизировал. Он также сообщил, что в настоящее время Enter Engineering разрабатывает детальный проект, рассматривается вопрос проектного финансирования.

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Ввод в эксплуатацию дополнительных мощностей по производству полимеров - 280 тысяч тонн полиэтилена и 100 тысяч тонн полипропилена - запланирован к 2021 году. Будут использованы технологии по лицензиям CB&I Lummus и Chevron.

Как ранее сообщал "Узбекнефтегаз", расширение мощностей Шуртанского ГХК будет обеспечено за счет вовлечения в производство синтетической нафты, поставляемой с завода синтетического топлива в Кашкадарьинской области. Стоимость проекта оценивалась в миллиард долларов.

По данным "Узбекнефтегаза", объем добычи природного газа по итогам 2018 года ожидается на уровне 61 млрд кубометров, что на 9,3% больше, чем в 2017 году.