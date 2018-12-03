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Госкомстат Узбекистана: инфляция в ноябре составила 2,3%

Sputnik
Экономика
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С сентября инфляционное давление на экономику увеличилось: за три осенних месяца цены выросли на 5,4%.

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. В ноябре инфляция в потребительском секторе Узбекистана составила 2,3%. При этом за 11 месяцев цены повысились в среднем на 12%, сообщает Госкомстат.

За минувший месяц продовольственные товары подорожали на 2,7%, а с начала года — на 11,4%, непродовольственные товары — на 1,2% (11,1%), услуги — на 3,3% (14,3%).

Стоимость плодоовощной продукции в ноябре повысилась на 6,5%, яиц — на 9,2%, хлебопродуктов — на 2,8%, мясной продукции — на 1,5%. Рис стал дороже на 7,1%, причем значительнее всего — в Ташкенте (15,2%), Бухарской и Наманганской областях (11,8% и 11% соответственно).

"Относительно конца прошлого года рост цен зарегистрирован практически по всем основным группам продовольственных товаров, за исключением картофеля и яиц (снижение цен соответственно на 26,4% и 0,4%)", — отметили в Госкомстате.

Из фруктов и овощей наиболее значительный рост цен в ноябре отмечен на огурцы, из мясных и рыбных продуктов — на мясо домашней птицы (кроме окорочков), живую и охлажденную рыбу.

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Узбекистан намерен обеспечить стабильность цен
Инфляция по итогам года, согласно прогнозам в базовом сценарии, составит 16-17%. Председатель Центробанка Узбекистана Мамаризо Нурмуратов на VIII конгрессе финансистов Казахстана в Алматы рассказал, что республика в среднесрочной перспективе перейдет к инфляционному тергетированию. Он отметил, что главная задача ЦБ и всего финансового сектора страны — поддержание макроэкономической стабильности путем обеспечения стабильности цен.

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Теги:
Узбекистан, цены, инфляция



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