Инвестиционное законодательство в Узбекистане объединят в один акт

Проект закона "Об инвестициях и инвестиционной деятельности" разработан Государственным комитетом Узбекистана по инвестициям.

ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. Проект закона "Об инвестициях и инвестиционной деятельности" опубликован для общественного обсуждения в Узбекистане.

Разработанный Государственным комитетом Узбекистана по инвестициям законопроект состоит из 10 разделов, 42 глав и 251 статьи.

Законопроект призван объединить разрозненное сейчас инвестиционное законодательство в один унифицированный акт, который обеспечит единство инвестиционного пространства, равенство правого режима для узбекских и иностранных инвесторов, создаст условия для эффективного функционирования инвестиционного рынка Узбекистана.

Законопроект предусматривает введение новых норм, направленных на защиту инвесторов и инвестиций, а также единого правового режима для узбекских и иностранных инвесторов.

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Ключевые понятия, такие, как инвестиции, иностранные инвестиции, инвестор, иностранный инвестор, инвестиционная деятельность, субъекты инвестиционной деятельности, участники инвестиционной деятельности, инвестиционные гарантии и другие, будут пересмотрены.

Законопроект также включает нормы, защищающие от дискриминации, неблагоприятного изменения законодательства, и гарантирующие правовую защиту.

Авторы документа предлагают ввести в Узбекистане должность инвестиционного омбудсмена, а также законодательно закрепить такие понятия, как инвестиционная компания, инвестиционный налоговый кредит, венчурный фонд, стартап-компания, зарубежное инвестирование и другие.

Обсуждение законопроекта продлится до 21 декабря 2018 года.

Напомним, указ президента Узбекистана от 1 августа 2018 года "О мерах по кардинальному улучшению инвестиционного климата в Республике Узбекистан" предусматривает снижение минимального уставного фонда предприятия с иностранными инвестициями с 600 миллионов сумов до 400 миллионов сумов, снижение в три раза государственной пошлины за регистрацию компаний с иностранными инвестициями, визовые преференции для крупных инвесторов.