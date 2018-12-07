Инвестиционное законодательство в Узбекистане объединят в один акт

ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. Проект закона "Об инвестициях и инвестиционной деятельности" опубликован для общественного обсуждения в Узбекистане.
Разработанный Государственным комитетом Узбекистана по инвестициям законопроект состоит из 10 разделов, 42 глав и 251 статьи.
Законопроект призван объединить разрозненное сейчас инвестиционное законодательство в один унифицированный акт, который обеспечит единство инвестиционного пространства, равенство правого режима для узбекских и иностранных инвесторов, создаст условия для эффективного функционирования инвестиционного рынка Узбекистана.
Законопроект предусматривает введение новых норм, направленных на защиту инвесторов и инвестиций, а также единого правового режима для узбекских и иностранных инвесторов.
Законопроект также включает нормы, защищающие от дискриминации, неблагоприятного изменения законодательства, и гарантирующие правовую защиту.
Авторы документа предлагают ввести в Узбекистане должность инвестиционного омбудсмена, а также законодательно закрепить такие понятия, как инвестиционная компания, инвестиционный налоговый кредит, венчурный фонд, стартап-компания, зарубежное инвестирование и другие.
Обсуждение законопроекта продлится до 21 декабря 2018 года.
Напомним, указ президента Узбекистана от 1 августа 2018 года "О мерах по кардинальному улучшению инвестиционного климата в Республике Узбекистан" предусматривает снижение минимального уставного фонда предприятия с иностранными инвестициями с 600 миллионов сумов до 400 миллионов сумов, снижение в три раза государственной пошлины за регистрацию компаний с иностранными инвестициями, визовые преференции для крупных инвесторов.