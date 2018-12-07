ВБ выделит 28 млн долларов на реструктуризацию предприятий в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 7 дек – Sputnik. Всемирный банк выделит Министерству экономики Узбекистана 28 миллионов долларов на реструктуризацию государственных предприятий в республике, сообщает пресс-служба Министерства экономики.
"Говоря о проекте, было отмечено, что он будет реализован по 4-м компонентам", - уточняется в сообщении.
Речь идет о повышении эффективности управления государственными финансами, создании условий для финансовых операций, стимулирование работы частного сектора и оказание содействия экономическому совету.
В конце ноября Министерство экономики и финансов Узбекистана совместно с рабочей группой Всемирного банка представило проект "Дорожной карты основных направлений структурных реформ на 2019-2021 годы". С ее помощью власти надеются достичь макроэкономической стабильности, ускорить процесс перехода к конкурентной рыночной политики и укрепить систему соцзащиты.