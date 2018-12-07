ВБ выделит 28 млн долларов на реструктуризацию предприятий в Узбекистане

Таким образом Всемирный банк намерен стимулировать работу частного сектора в республике, проект будет осуществляться по четырем компонентам.

ТАШКЕНТ, 7 дек – Sputnik. Всемирный банк выделит Министерству экономики Узбекистана 28 миллионов долларов на реструктуризацию государственных предприятий в республике, сообщает пресс-служба Министерства экономики.

"Говоря о проекте, было отмечено, что он будет реализован по 4-м компонентам", - уточняется в сообщении.

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Речь идет о повышении эффективности управления государственными финансами, создании условий для финансовых операций, стимулирование работы частного сектора и оказание содействия экономическому совету.

В конце ноября Министерство экономики и финансов Узбекистана совместно с рабочей группой Всемирного банка представило проект "Дорожной карты основных направлений структурных реформ на 2019-2021 годы". С ее помощью власти надеются достичь макроэкономической стабильности, ускорить процесс перехода к конкурентной рыночной политики и укрепить систему соцзащиты.