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Грузовой состав на железнодорожном пути

Ташкент и Астана договорились быстрее пропускать грузовые поезда

© Sputnik / Виталий Аньков
Экономика
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Инициатива связана с тем, что через общую границу республик стало больше проезжать поездов.

ТАШКЕНТ, 10 дек – Sputnik. "Қазақстан темір жолы" и " Узбекистон темир йуллари" договорились увеличить пропускную способность пограничного перехода Сарыагаш – Келес.

Участок железнодорожного пути, архивное фото
© Sputnik / Юрий Лашов
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Теперь страны будут обеспечивать ежесуточно по этому межгосударственному стыковому пункту прием и передачу не менее 26 пар грузовых вагонов. В 2017 году получалось лишь пропускать 17 поездов в сутки, в ноябре – 21 пару.

"Для сокращения оборота вагонов стороны будут принимать все необходимые меры, включая изменения в планы формирования, ускорения обработки вагонов и предварительного информирования. В отделениях дорог созданы оперативные штабы", - уточняется в сообщении "Казахстанских железных дорог".

Также республики рассмотрели вопросы железнодорожных контейнерных перевозок.

Кроме того, стороны хотят установить конкурентоспособные тарифные ставки на перевозку транзитных грузов по территориям РК и РУ.

Теги:
движение поездов, Поезд, Узбекистан, Казахстан, Узбекистон темир йуллари



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