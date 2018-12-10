Ташкент и Астана договорились быстрее пропускать грузовые поезда

Инициатива связана с тем, что через общую границу республик стало больше проезжать поездов.

ТАШКЕНТ, 10 дек – Sputnik. "Қазақстан темір жолы" и " Узбекистон темир йуллари" договорились увеличить пропускную способность пограничного перехода Сарыагаш – Келес.

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Теперь страны будут обеспечивать ежесуточно по этому межгосударственному стыковому пункту прием и передачу не менее 26 пар грузовых вагонов. В 2017 году получалось лишь пропускать 17 поездов в сутки, в ноябре – 21 пару.

"Для сокращения оборота вагонов стороны будут принимать все необходимые меры, включая изменения в планы формирования, ускорения обработки вагонов и предварительного информирования. В отделениях дорог созданы оперативные штабы", - уточняется в сообщении "Казахстанских железных дорог".

Также республики рассмотрели вопросы железнодорожных контейнерных перевозок.

Кроме того, стороны хотят установить конкурентоспособные тарифные ставки на перевозку транзитных грузов по территориям РК и РУ.