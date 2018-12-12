В Узбекистане взлетят цены на алкоголь

Власти предлагают установить новые минимальные оптово-отпускные и розничные цены на алкогольную продукцию.

ТАШКЕНТ, 12 дек - Sputnik. С 1 января 2019 года в Узбекистане будут установлены новые минимальные оптово-отпускные и розничные цены на алкоголь.

Соответствующий проект Минфина и Налогового комитета опубликован на портале системы оценки воздействия актов законодательства (СОВАЗ) для общественного обсуждения.

Так, согласно проекту, с 1 января оптовая цена 1 литра на вина составит 8000 сумов против нынешних 6500 сумов (рост - 23%), а минимальная розничная цена - 9600 сумов против нынешних 7800 сумов (рост на 23%).

Минимальная розничная цена за 1 литр коньяка вырастет на 31% и составит 34600 сумов (сейчас она составляет 26400 сумов), а оптово-отпускная цена вырастет на 31,8% и составит 29 000 сумов (сейчас -22000 сумов).

Оптовая цена за водку и прочую алкогольную продукцию будет составлять 19400 сумов (сейчас 16000, +21,2%), розничная - 23200 сумов (сейчас 19200, +20,8%).

Обсуждение проекта постановления продлится до 27 декабря текущего года.