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Узбекистан получил 150 миллионов евро на поддержку бюджета

© Sputnik / Антон Денисов
Экономика
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Французское агентство развития предоставило кредит со сроком погашения 20 лет.

ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Правительство Узбекистана и Французское агентство развития (ФАР) подписали соглашение о предоставлении республике 150 миллионов евро, сообщили в пресс-службе Министерства финансов страны. Средства будут направлены на поддержку расходов государственного бюджета.

Кредит предоставлен в рамках проекта "Программа улучшения экономического управления", который был разработан при содействии Азиатского банка развития. Срок погашения займа составляет 20 лет, в него входит шестилетний льготный период.

Расходов больше, чем доходов: на что потратят бюджет Узбекистана
На что потратят бюджет Узбекистана
В министерстве добавили, что реализация проекта обеспечит дополнительными источниками бюджетного финансирования госпрограммы по созданию рабочих мест и развитию социальной инфраструктуры регионов республики.

Ранее правительство Узбекистана сообщало, что доходную часть бюджета на этот год планировалось обеспечить в размере 21,4% к ВВП, или 62,229 триллиона сумов (7,78 миллиарда долларов), расходную — 21,4% к ВВП, или 62,17 триллиона сумов (7,78 миллиарда долларов). В следующем году госбюджет республики запланирован с дефицитом в 1,1% к ВВП.

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Теги:
Узбекистан, госбюджет



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