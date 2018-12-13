Сенат Олий Мажлиса одобрил госбюджет на 2019 год с дефицитом в 1,1% ВВП

ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Сенат Узбекистана одобрил государственный бюджет на 2019 год с дефицитом в размере 1,1% валового внутреннего продукта (ВВП) — 4,5 триллиона сумов (около 540 миллионов долларов). Об этом сообщает РИА Новости. Проект бюджета на этой неделе был утвержден законодательной палатой парламента. На заседании в четверг его представил вице-премьер, министр финансов страны Джамшид Кучкаров.
Доходную часть бюджета планируется обеспечить в размере 24,2% к ВВП — 102,6 триллиона сумов (примерно 12,4 миллиарда долларов). Расходы, как ожидается, составят 25,3% к ВВП — 107,4 триллиона сумов (12,9 миллиарда долларов).
Кроме того, для покрытия дефицита госбюджета используют займы Всемирного банка и Азиатского банка развития. В июле Джамшид Кучкаров рассказал, что эти банки предоставили республике 800 миллионов долларов на поддержку бюджета.
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