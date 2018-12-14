Узбекистан и Венгрия заключили соглашения на 46,5 миллиона долларов

В Ташкенте прошел бизнес-форум, организованный Государственным комитетом по инвестициям и Торгово-промышленной палатой при поддержке Министерства иностранных дел.

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. По итогам узбекско-венгерского бизнес-форума подписано шесть документов на общую сумму 46,5 миллиона долларов, сообщили в пресс-службе Госкоминвестиций. В мероприятии приняли участие 18 венгерских компаний, занятых, к примеру, в легкой и пищевой промышленности, фармацевтике, животноводстве, мебельном и строительном производстве.

Хокимият Навойской области и венгерская компания Hunland заключили соглашение на 30 миллионов долларов о реализации кластерного проекта в области выращивания крупного рогатого скота. Agrologistics Central Asia и Szentesi-Mag Ltd намерены открыть предприятие по производству посевных семян овощей за десять миллионов долларов, а Hamkorbank, Andijan Exclusive Invest и InnovaSter-Trade Kft собираются организовать производство по переработке огурцов, томатов, кукурузы три миллиона долларов.

Пресс-служба Госкоминвестиций Узбекистана В Ташкенте прошел узбекско-венгерский бизнес-форум

В качестве одной из перспективных была рассмотрена рыбная отрасль: узбекские и венгерские производители договорились о сотрудничестве в этой сфере. Так, Hun-bas Invest Ltd и Golden Lake Fish планируют построить на озере Тудакуль комплекс для выращивания и переработки рыбной продукции за 1,6 миллиона долларов.

Кроме того, подписан контракт на 300 тысяч долларов о поставке оборудования по переработке фруктов для производства шоколадной продукции — соглашение заключили компании Andijan Exclusive Invest и Budagep. Еще один документ подписали "Узшаробсаноат", "Шохруд" и Hun-bas Invest Ltd, они договорились о создании предприятия по производству дубовых бочек за 1,6 миллиона долларов.

"Несмотря на существующую надежную договорно-правовую базу между нашими странами, уровень торгово-экономических отношений не соответствует имеющемуся потенциалу. Все условия, которые созданы в Узбекистане за последние два года, нацелены на снятие всех барьеров для инвесторов и развитие торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества с зарубежными странами", — отметил Эльёр Ганиев, заместитель советника президента республики и сопредседатель Узбекско-Венгерской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Пятого-шестого марта 2019 года в Будапеште пройдет заседание Узбекско-венгерской межправительственной комиссии, формирующей условия и базу для развития сотрудничества между странами.