Глава "Узбекнефтегаза" заявил, что бензин станет дешевле

Бахром Ашрафханов рассказал, как в республике будет ликвидирован дефицит бензина.

ТАШКЕНТ, 17 дек - Sputnik. Председатель правления "Узбекнефтегаза" Бахром Ашрафханов сообщил Podrobno.uz, что стоимость бензина в Узбекистане понизится после запуска завода по производству синтетического жидкого топлива Uzbekistan GTL.

В настоящее время в республике бензин производится на двух нефтеперерабатывающих заводах: Бухарский и Ферганский НПЗ. Они работают на сырье – нефти, которая добывается в стране, а недостающую часть поставляют другие государства.

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Благодаря новому заводу в Узбекистане начнут производить собственный авиакеросин и дизельное топливо, в данном случае не придется импортировать большой объем сырья для производства этих видов товаров.

"В результате мы сможем использовать часть импортируемой сырой нефти, которая шла на производство авиакеросина и дизельного топлива, для выпуска бензина. Это обязательно приведет к снижению себестоимости и к снижению цены на бензин и в целом на нефтепродукты", – заявил Ашрафханов.

На днях в Ташкенте были подписаны финансовые документы на общую сумму 2,3 миллиарда долларов по строительству завода по производству синтетического жидкого топлива Uzbekistan GTL. Завод хотят ввести в эксплуатацию в 2020 году. Ежегодно он позволит обеспечить импортозамещение нефтепродуктов в объеме до 1,5 миллиона тонн на сумму свыше миллиарда долларов.