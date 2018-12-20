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Цементный завод

В Андижанской области начали строить цементный завод

© Sputnik / Евгений Козырев
Экономика
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В реализации проекта принимают участие китайские компании.

ТАШКЕНТ, 20 дек – Sputnik. В Булакбашинском районе Андижанской области Узбекистана начали возводить цементный завод, сообщает uzdaily.uz.

К 2020 году завершится первый этап строительства объекта – на его выполнение затратят свыше 418 миллионов долларов. Вначале мощность предприятия составит 1,2 миллиона цемента в год.

В 2020–2023 годах воплотится в жизнь второй этап проекта стоимостью 215 миллионов долларов, мощность завода будет доведена до трех миллионов тонн цемента в год.

В ноябре в Самаркандской области началось строительство завода по производству цемента. Стоимость проекта оценивается в 420 миллионов долларов. Здесь можно будет производить свыше 2 млн тонн белого и серого цемента в год.

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Теги:
цемент, цементный завод, Андижанская область, Узбекистан



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