Доля в "Узбекугле" перешла под управление российской компании

ТАШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. Национальная железнодорожная компания "Узбекистон темир йуллари" передала в доверительное управление 45% акций "Узбекугля" российской компании "ПрогрессГорТех". Об этом сообщает Министерство юстиции Узбекистана в своем Telegram-канале.

Для управления угольным предприятием "Прогресс Гор Тех" организует дочернее общество в республике. На время доверительного управления "Узбекуголь" сохранит форму акционерного общества.

"Узбекуголь" в июле 2017 года постановлением Шавката Мирзиёева перешел в состав "Узбекских железных дорог". Решение главы государства было вызвано неэффективной эксплуатацией оборудования, слабой производственной дисциплиной и отставанием в модернизации мощностей и инвестиционных проектах.