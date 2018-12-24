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Добыча угля

Доля в "Узбекугле" перешла под управление российской компании

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Экономика
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Ранее "Узбекуголь" перешел в состав "Узбекских железных дорог".

ТАШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. Национальная железнодорожная компания "Узбекистон темир йуллари" передала в доверительное управление 45% акций "Узбекугля" российской компании "ПрогрессГорТех". Об этом сообщает Министерство юстиции Узбекистана в своем Telegram-канале.

Для управления угольным предприятием "Прогресс Гор Тех" организует дочернее общество в республике. На время доверительного управления "Узбекуголь" сохранит форму акционерного общества.

"Узбекуголь" в июле 2017 года постановлением Шавката Мирзиёева перешел в состав "Узбекских железных дорог". Решение главы государства было вызвано неэффективной эксплуатацией оборудования, слабой производственной дисциплиной и отставанием в модернизации мощностей и инвестиционных проектах.

Теги:
Уголь, Узбекуголь, Узбекистан



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