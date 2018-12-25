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Фармацевтическая фабрика на востоке Дамаска в районе Баб аль Шарки

Сингапурская компания построит фармзавод в Узбекистане

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Экономика
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На предприятии планируется производить в том числе пероральные средства против рака.

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Сингапурская компания RV Healthcare Group намерена построить в Узбекистане завод по производству высокотехнологичных антивирусных препаратов, пероральных средств против рака, инъекций и биостимуляторов. Об этом сообщили в пресс-службе Госкоминвестиций Узбекистана, где был подписан соответствующий меморандум. Предварительно решено, что предприятие появится на территории свободной экономической зоны "Паркет-фарм".

Кроме того, представители компании выступили с предложением построить в Ташкенте учебный центр, где будут готовить специалистов в области фармацевтики.

Выращивание солодки
© Sputnik / Назаров
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В ходе подписания меморандума первый заместитель председателя комитета Сунатулла Бекенов отметил, что для своевременной профилактики и поддержания состояния онкобольных необходимы современные методы производства лекарственных средств.

"В Узбекистане в этих целях активно изучается зарубежный опыт, со стороны Государственного комитета по инвестициям привлекаются ведущие иностранные компании для выведения на качественно новый уровень задач по профилактике онкозаболеваний и поддержания здоровья населения", — сказал Бекенов.

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RV Healthcare Group — один из крупнейших фармацевтических производителей в Азии, имеющий заводы в Индии, Вьетнаме, Мьянме, Китае, Камбодже. Гонконге, Великобритании, Казахстане и на Филиппинах.

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