Сингапурская компания построит фармзавод в Узбекистане

На предприятии планируется производить в том числе пероральные средства против рака.

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Сингапурская компания RV Healthcare Group намерена построить в Узбекистане завод по производству высокотехнологичных антивирусных препаратов, пероральных средств против рака, инъекций и биостимуляторов. Об этом сообщили в пресс-службе Госкоминвестиций Узбекистана, где был подписан соответствующий меморандум. Предварительно решено, что предприятие появится на территории свободной экономической зоны "Паркет-фарм".

Кроме того, представители компании выступили с предложением построить в Ташкенте учебный центр, где будут готовить специалистов в области фармацевтики.

© Sputnik / Назаров В Узбекистане обсуждают решение проблем производства лекарств

В ходе подписания меморандума первый заместитель председателя комитета Сунатулла Бекенов отметил, что для своевременной профилактики и поддержания состояния онкобольных необходимы современные методы производства лекарственных средств.

"В Узбекистане в этих целях активно изучается зарубежный опыт, со стороны Государственного комитета по инвестициям привлекаются ведущие иностранные компании для выведения на качественно новый уровень задач по профилактике онкозаболеваний и поддержания здоровья населения", — сказал Бекенов.

Индийская компания намерена производить лекарства в Узбекистане >>>

RV Healthcare Group — один из крупнейших фармацевтических производителей в Азии, имеющий заводы в Индии, Вьетнаме, Мьянме, Китае, Камбодже. Гонконге, Великобритании, Казахстане и на Филиппинах.