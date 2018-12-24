Индийская компания намерена производить лекарства в Узбекистане

В конце сентября представители Kusum Healthcare и Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Минздраве Узбекистана подписали соглашение об организации производства лекарственных средств на общую сумму пять миллионов долларов. Проект вошел в план сотрудничества между странами.

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Индийская компания Kusum Healthcare планирует открыть фармзавод в Узбекистане. Об этом стало известно по итогам встречи представителей компании и Государственного комитета Узбекистана по инвестициям.

"Двадцатого декабря для представителей индийской компании организовано посещение свободной экономической зоны (СЭЗ) "Бустонлик-фарм" и СЭЗ "Паркент-фарм", где делегация ознакомилась с условиями в рамках СЭЗ, имеющейся инфраструктурой, строящимися объектами других компаний и обсудила предварительные места дислокации для строительства завода", — отметили в пресс-службе Госкоминвестиций.

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На будущем предприятии планируется производить обезболивающие, антибиотики, противогрибковые и противоревматические препараты.

"Открытие производства в специально созданных фармацевтических СЭЗ позволит не только обеспечить современными фармпрепаратами одну из густонаселенных стран Центральной Азии, но и может стать связующим звеном по всему региону", — говорится в публикации.

Инвестиционный проект планируется реализовать в 2020 году, его предварительная стоимость составляет пять миллионов долларов. В начале следующего года будут завершены маркетинговые исследования.

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Kusum Healthcare имеет 20-летний опыт на международном рынке фарминдустрии. Компания имеет два производственных подразделения: в городах Бхивади (Индия) и Сумы (Украина).