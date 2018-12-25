В Узбекистане подорожали монеты из золота и серебра

Монеты из драгоценных металлов посвящены юбилейным датам и памятным событиям.

ТАШКЕНТ, 25 дек - Sputnik. Центробанк Узбекистана с 26 декабря вводит новые цены на памятные монеты от драгоценных металлов.

Как следует из информации в Telegram-канале финансового регулятора, стоимость одной золотой монеты составит 13,1 млн сумов. Таким образом, она подорожала за неделю на 200 тысяч сумов.

Стоимость серебряной монеты составит 244 тысячи сумов, она подорожала всего на тысячу сумов.

Напомним, ЦБ в качестве пилотного проекта выпустил в обращение памятные монеты из золота и серебра. На продажу представлены выпущенные в 1994-2009 годах 2 вида золотых и 14 видов серебряных монет, изготовленных из металлов пробы 999,9 и весом 31,1 грамм. Общее количество выставляемых на продажу монет – 1900 золотых и 6900 серебряных.