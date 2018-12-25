В Узбекистане подорожали монеты из золота и серебра

ТАШКЕНТ, 25 дек - Sputnik. Центробанк Узбекистана с 26 декабря вводит новые цены на памятные монеты от драгоценных металлов.
Как следует из информации в Telegram-канале финансового регулятора, стоимость одной золотой монеты составит 13,1 млн сумов. Таким образом, она подорожала за неделю на 200 тысяч сумов.
Напомним, ЦБ в качестве пилотного проекта выпустил в обращение памятные монеты из золота и серебра. На продажу представлены выпущенные в 1994-2009 годах 2 вида золотых и 14 видов серебряных монет, изготовленных из металлов пробы 999,9 и весом 31,1 грамм. Общее количество выставляемых на продажу монет – 1900 золотых и 6900 серебряных.