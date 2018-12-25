20:50 25 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB120.91
  • EUR9479.57
  • USD8339.55
Поиск
Заготовки для чеканки монет

В Узбекистане подорожали монеты из золота и серебра

© Sputnik / Илья Питалев
Экономика
Получить короткую ссылку
26 0 0

Монеты из драгоценных металлов посвящены юбилейным датам и памятным событиям.

ТАШКЕНТ, 25 дек - Sputnik. Центробанк Узбекистана с 26 декабря вводит новые цены на памятные монеты от драгоценных металлов.

Как следует из информации в Telegram-канале финансового регулятора, стоимость одной золотой монеты составит 13,1 млн сумов. Таким образом, она подорожала за неделю на 200 тысяч сумов.

Независимый эксперт в финансовой области Эльман Мехтиев
Из личного архива
Мехтиев: монеты из драгметаллов - это не инвестиции, а способ сбережения
Стоимость серебряной монеты составит 244 тысячи сумов, она подорожала всего на тысячу сумов.

Напомним, ЦБ в качестве пилотного проекта выпустил в обращение памятные монеты из золота и серебра. На продажу представлены выпущенные в 1994-2009 годах 2 вида золотых и 14 видов серебряных монет, изготовленных из металлов пробы 999,9 и весом 31,1 грамм. Общее количество выставляемых на продажу монет – 1900 золотых и 6900 серебряных.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Гостиница Royal Palace в неоновом освещении в Ташкенте
Зимняя сказка: как выглядит предновогодний Ташкент
Забег Дедов Морозов в Санкт-петербурге
Новый год к нам мчится: необычный забег в Санкт-Петербурге
Как открыть и с чем сочетать главный новогодний напиток

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054