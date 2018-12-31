С новым курсом: ЦБ определил стоимость доллара и евро с 1 января

Центральный банк Узбекистана с 1 января 2019 года установил новый обменный курс американской и европейской валют.

ТАШКЕНТ, 31 дек - Sputnik. Курс доллара по отношению к суму опустился. Как следует из данных Центробанка Узбекистана, по сравнению с прошлой неделей американская валюта снизилась на 3,3 сума, достигнув отметки в 8336, 25 сума.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Махамадиев: Центробанк Узбекистана заинтересован в снижении долларизации

Евро же, наоборот, вновь продемонстрировал резкий скачок – на 53,77 сума, курс составил 9533,34 сума.

Не отстал от европейской валюты и английский фунт – его рост составил 67,36 сума. На этой неделе он будет стоить 10 591,21 сума.

Однако рубль опять потерял на этой неделе, но незначительно – 1,06 сума, составив 119,85 сума.

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.