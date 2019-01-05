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Веточки хлопка

В Узбекистане предложили либерализировать цены на хлопковое масло

© Sputnik / А. Варфоломеев
Экономика
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С ноября прошлого года технические семена хлопчатника реализуются через биржевые торги любым отечественным предприятиям, обладающим мощностями для переработки семян.

ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Министерство финансов республики предложило отказаться от государственного регулирования цен на хлопковое масло, шелуху и шрот хлопковых семян. Проект постановления опубликован для общественного обсуждения.

Внести предложения и замечания можно до 14 января.

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Хлопковое масло освобождено от акцизного налога с ноября прошлого года. Кроме того, изменился порядок продажи технических семян хлопчатника, шелухи и шрота хлопковых семян.

Так, семена позволили продавать через биржу отечественным предприятиям вне зависимости от формы собственности, если у покупателя есть производственные возможности для переработки и необходимые сертификаты. Шелуха и шрот тоже свободно реализуются на биржевых торгах.

Теги:
Министерство финансов, Узбекистан, хлопок



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