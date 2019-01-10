Мировой лидер по переработке картофеля готов производить чипсы в Узбекистане

Голландская компания Kiremko готова также проводить в Узбекистане тренинги по производству и хранению семенного картофеля.

ТАШКЕНТ, 10 янв - Sputnik. Представители посольства Узбекистана в странах БЕНИЛЮКС и нидерландской компании Kiremko провели в Утрехте переговоры о переработке картофеля в Узбекистане, сообщает ИА "Дунё".

Kiremko - один из лидеров по переработке картофеля в мире. Компания разрабатывает, производит и устанавливает оборудование по изготовлению картофельного пюре, картофеля фри и чипсов, а также картофеля в вакуумной упаковке с возможностью различных вариантов нарезки и срока потребления. Она оказывает содействие в обеспечении инженерной и технологической поддержки совместных предприятий за рубежом, имеет СП в России, Индии и Китае.

Руководство нидерландской компании готово установить контакты с Ассоциацией производителей картофеля Узбекистана и рассмотреть возможность организации учебных тренингов по производству и хранению семенного картофеля. Обсуждалось также создание совместного производства по переработке картофеля в Узбекистане.

"Мы планируем более активно работать с производителями картофеля в Узбекистане с тем, чтобы в будущем реализовать проект по созданию предприятия по переработке картофеля в республике и налаживанию линии по производству картофеля фри и чипсов", - заявил региональный менеджер по продажам нидерландской компании Kiremko Тван ван ден Берг.

В месяц в системе общепита Ташкента используется также более 540 тонн картофеля фри и около 880 тонн картофельного пюре.