В Узбекистане меняют правила купли-продажи металлов

Правительство поручило Министерству экономики и Центробанку разработать к апрелю этого года соответствующие предложения.

ТАШКЕНТ, 11 янв - Sputnik. В Узбекистане меняют правила на рынке драгоценных металлов и золота, сообщается в постановлении кабинета министров.

До 1 апреля 2019 года Минэкономики и Центробанк должны разработать предложения по внедрению механизма предоставления драгметаллов в лизинг на предприятиях по производству ювелирных изделий, по предоставлению производителям права приобретения такой продукции на основе прямых договоров.

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Также правительство планирует определить порядок ценообразования на драгоценные металлы и разрешить населению открывать обезличенные металлические счета – скоро можно будет свободно купить мерный слиток, разместить его в банке и получать доходы с процентов.

Кроме того, в конце ноября прошлого года стало известно о намерениях легализовать деятельность старателей – с 1 марта физическим и юридическим лицам разрешат добычу драгоценных металлов.