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Узбекско-германский бизнес-форум в Берлине

Узбекистан и Германия договорились в Берлине на 4 миллиарда долларов

Госкоминвестиций Узбекистана
Экономика
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В форуме участвовали свыше 300 представителей 234 компаний и банков Германии.

ТАШКЕНТ, 14 янв - Sputnik. На узбекско-германском бизнес-форуме, организованном в Берлине Государственным комитетом Узбекистана по инвестициям, подписаны соглашения о реализации проектов на общую сумму свыше 4 млрд долларов, сообщили в Госкоминвестиций.

В форуме принял участие заместитель министра экономики и энергетики ФРГ Экхард Франц, первый вице-президент Европейского банка реконструкции и развития Юрген Ригтеринк. Узбекскую делегацию возглавил заместитель премьер-министра – председатель Государственного комитета по инвестициям Сухроб Холмурадов.

Виды Берлина
© Sputnik / Игорь Зарембо
Стали известны даты визита Шавката Мирзиёева в Германию
В мероприятии также участвовали свыше 300 представителей 234 компаний и банков Германии.

Подписанные соглашения касаются нефтегазового сектора, нефтехимии и энергетики, здравоохранении и фармацевтики, сельского хозяйства и пищевой сферы, производства стройматериалов и строительства отелей.

 

В рамках форума также подписаны соглашения с Европейским банком реконструкции и развития на общую сумму
516 млн долларов, предусматривающие реализацию новых проектов в энергетике и в области переработки бытовых отходов в Республике Каракалпакстан и Хорезмской области.




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