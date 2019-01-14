Узбекистан и Германия договорились в Берлине на 4 миллиарда долларов

В форуме участвовали свыше 300 представителей 234 компаний и банков Германии.

ТАШКЕНТ, 14 янв - Sputnik. На узбекско-германском бизнес-форуме, организованном в Берлине Государственным комитетом Узбекистана по инвестициям, подписаны соглашения о реализации проектов на общую сумму свыше 4 млрд долларов, сообщили в Госкоминвестиций.

В форуме принял участие заместитель министра экономики и энергетики ФРГ Экхард Франц, первый вице-президент Европейского банка реконструкции и развития Юрген Ригтеринк. Узбекскую делегацию возглавил заместитель премьер-министра – председатель Государственного комитета по инвестициям Сухроб Холмурадов.

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В мероприятии также участвовали свыше 300 представителей 234 компаний и банков Германии.

Подписанные соглашения касаются нефтегазового сектора, нефтехимии и энергетики, здравоохранении и фармацевтики, сельского хозяйства и пищевой сферы, производства стройматериалов и строительства отелей.

В рамках форума также подписаны соглашения с Европейским банком реконструкции и развития на общую сумму

516 млн долларов, предусматривающие реализацию новых проектов в энергетике и в области переработки бытовых отходов в Республике Каракалпакстан и Хорезмской области.