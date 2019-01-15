Австрия поможет Узбекистану развивать пищевую промышленность

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Посол Узбекистана в Австрии Шерзод Асадов встретился с президентом компании Esarom GmbH Эрнстом Кунце, а также главным исполнительным директором Майклом Корнбергером, финансовым директором Штефаном Мёлльцем и директором по странам СНГ Аллой Бродянски. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел республики. Esarom — один из крупнейших в мире производителей пищевых добавок.

"В ходе встречи предметно обсуждены вопросы расширения сотрудничества с Узбекистаном, включая создание на территории нашей страны высокотехнологичного производства ингредиентов продуктов питания, а также привлечение опыта компании в продвижение продукции узбекской кондитерской и в целом пищевой промышленности на международных и региональных рынках", — говорится в публикации.

Представители Esarom отметили, что узбекская кондитерская промышленность имеет все возможности для расширения присутствия на рынках стран СНГ и даже ЕС.

Стороны совместно разработают несколько рецептов, отвечающих международным стандартам organic, halal и kosher. Как ожидается, лабораторные испытания и подготовка необходимой документации для сертификации, в том числе в Евросоюзе, пройдут в головном офисе компании Esarom в Австрии.

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Кроме того, участники встречи договорились об организации в Ташкенте и Вене регулярных курсов по повышению квалификации специалистов пищевой промышленности Узбекистана.