Новым деньгам быть: Сенат Узбекистана одобрил образец самой крупной купюры

Ранее источники, знакомые с ситуацией, заявляли, что банкноты номиналом 100 000 сумов выпустят в обращение уже весной этого года.

ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. Сенат Олий Мажлиса одобрил образец и дизайн банкноты номиналом 100 000 (сто тысяч) сумов. Об этом сообщает пресс-служба Центрального банка республики в официальном Telegram-канале.

"Банкнота более крупного номинала вводится в обращение для повышения удобства при осуществлении расчетов наличными деньгами, для сокращения затрат, связанных с осуществлением расчетов, а также хранением и транспортировкой наличных денег", - объяснили в ведомстве.

Кроме того, новые купюры повысят эффективность получения наличности через банкомат и оптимизируют банкнотный ряд национальной валюты.

В Центробанке подчеркнули также, что выпуск в обращение банкнот номиналом 100 тысяч будет осуществляться в пределах текущих объемов денежной массы и не приведет к ее росту.

Вид, описание и дата выпуска новой банкноты будут объявлены Центральным банком в средствах массовой информации.

В настоящее время самая крупная купюра в республике – это 50 тысяч сумов.

Ранее источник Sputnik Узбекистан отмечал, что, возможно, новая банкнота появится в стране уже к Наврузу.