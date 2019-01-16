Почему у соседей ниже: эксперт объяснил цены на бензин в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. Бензин в Узбекистане в последние годы является одним из самых дорогих в Центральной Азии, рассказал генеральный директор ИГ "Петромаркет" Иван Хомутов.

Ранее аналитическое издание Global Petrol Prices составило рейтинг стран с самыми низкими ценами на бензин, Узбекистан занимает в нем 18-е место. В Центрально-Азиатском регионе по дешевизне топлива, по данным издания, лидирует Туркменистан, попавший на 7-е место в общемировом рейтинге ($0,43 за 1 литр). В первой десятке оказались Азербайджан - на 9-м месте ($0,47) и Казахстан - на 10-м месте ($0,48). Кыргызстан занимает 23-ю позицию ($0,67 за литр), а Россия – 26-ю ($0,68 за литр).

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По словам Хомутова, цены на бензин остаются в Узбекистане высокими, потому что при удовлетворении потребности внутреннего рынка республика не может обходиться только лишь его производством на отечественных НПЗ, а вынуждена ввозить топливо из-за рубежа. В страну ввозятся либо сам бензин, либо полупродукты для его смешения. Суммарный импорт бензина и полупродуктов для его смешения в 2017 году составил 317 тысяч тонн, это 28% от суммарного спроса на бензин в стране.

"По этой причине уровень цен на бензин в стране зависит от стоимости импортного топлива, чего нельзя сказать о Туркменистане, который потребности в импорте бензина не испытывает, что дает возможность держать довольно низкий уровень цен на продукт в стране", - добавил эксперт.

Он рассказал, что основным импортером бензина в Узбекистан является Россия. На нее в 2017 году пришлось 80% импорта. Остальной объем практически полностью был ввезен из Туркменистана.

"Казалось бы, Казахстан и Кыргызстан, также как Узбекистан испытывают потребность в импортном бензине, которая практически на 100% удовлетворяется российским продуктом, и потому тоже должны иметь высокие цены на продукт. Но цены там заметно ниже, чем в Узбекистане", - пояснил Хомутов.

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Среди причин он назвал то, что Казахстан и Кыргызстан ввозят продукт из РФ по внутрироссийским ценам (российские НПЗ, вывозящий продукт из РФ в Казахстан или Кыргызстан, не платят экспортную пошлину), в то время как Узбекистан – по мировым ценам (НПЗ, вывозящий продукт из РФ в Узбекистан, экспортную пошлину платит). Кроме того, в Узбекистане существуют импортные пошлины на бензин или акцизный налог на импорт – 30% от стоимости импортируемого продукта в 2017 году и 5% в 2018 году, которых нет в Казахстане и Кыргызстане. В Узбекстане также высокий по сравнению с Казахстаном и Кыргызстаном уровень косвенных налогов – НДС и акцизов, как для произведенного внутри страны, так и для ввезенного из-за рубежа продукта.

Ранее глава "Узбекнефтегаза" Бахром Ашрафханов заявил, что к 2020 году бензин в стране подешевеет благодаря вводу в эксплуатацию нового НПЗ.