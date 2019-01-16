Почему у соседей ниже: эксперт объяснил цены на бензин в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. Бензин в Узбекистане в последние годы является одним из самых дорогих в Центральной Азии, рассказал генеральный директор ИГ "Петромаркет" Иван Хомутов.
Ранее аналитическое издание Global Petrol Prices составило рейтинг стран с самыми низкими ценами на бензин, Узбекистан занимает в нем 18-е место. В Центрально-Азиатском регионе по дешевизне топлива, по данным издания, лидирует Туркменистан, попавший на 7-е место в общемировом рейтинге ($0,43 за 1 литр). В первой десятке оказались Азербайджан - на 9-м месте ($0,47) и Казахстан - на 10-м месте ($0,48). Кыргызстан занимает 23-ю позицию ($0,67 за литр), а Россия – 26-ю ($0,68 за литр).
"По этой причине уровень цен на бензин в стране зависит от стоимости импортного топлива, чего нельзя сказать о Туркменистане, который потребности в импорте бензина не испытывает, что дает возможность держать довольно низкий уровень цен на продукт в стране", - добавил эксперт.
Он рассказал, что основным импортером бензина в Узбекистан является Россия. На нее в 2017 году пришлось 80% импорта. Остальной объем практически полностью был ввезен из Туркменистана.
"Казалось бы, Казахстан и Кыргызстан, также как Узбекистан испытывают потребность в импортном бензине, которая практически на 100% удовлетворяется российским продуктом, и потому тоже должны иметь высокие цены на продукт. Но цены там заметно ниже, чем в Узбекистане", - пояснил Хомутов.
Ранее глава "Узбекнефтегаза" Бахром Ашрафханов заявил, что к 2020 году бензин в стране подешевеет благодаря вводу в эксплуатацию нового НПЗ.