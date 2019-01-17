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Прилавок с мясом

Во Внуково задержали 13 партий мяса из Узбекистана

© Sputnik / Николай Хижняк
Экономика
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Перевозчики не смогли представить ветсертификат, таможенники сочли продукты опасными.

ТАШКЕНТ, 17 янв - Sputnik. В аэропорту Внуково таможенники задержали 13 партий мясных продуктов без ветсертификата из Узбекистана, сообщает портал "Вести Подмосковья".

Как сообщили журналистам в региональном Управлении Россельхознадзора, опасные продукты специалисты обнаружили в ручной клади пассажиров.

Продажа сухофруктов
© Sputnik / Игорь Зарембо
Почему сухофрукты из Узбекистана попали под карантин в России

В начале декабря 2018 года Россельхознадзор также ввел ограничения на ввоз растительной продукции из РУ, с 2012-го действует запрет на узбекские сухофрукты. Это связано с систематическим нарушением российских фитосанитарных требований, также меры распространяются на продукцию из Азербайджана и Таджикистана. Специалисты неоднократно выявляли в указанных продуктах восточную плодожорку и табачную белокрылку.

Всего в 2018 году инспекторы зафиксировали 134 случая попытки ввоза карантинных продуктов, в 2017-м таких случаев было 190.

Теги:
Узбекистан, Россия, аэропорт



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