Во Внуково задержали 13 партий мяса из Узбекистана

ТАШКЕНТ, 17 янв - Sputnik. В аэропорту Внуково таможенники задержали 13 партий мясных продуктов без ветсертификата из Узбекистана, сообщает портал "Вести Подмосковья".

Как сообщили журналистам в региональном Управлении Россельхознадзора, опасные продукты специалисты обнаружили в ручной клади пассажиров.

© Sputnik / Игорь Зарембо Почему сухофрукты из Узбекистана попали под карантин в России

В начале декабря 2018 года Россельхознадзор также ввел ограничения на ввоз растительной продукции из РУ, с 2012-го действует запрет на узбекские сухофрукты. Это связано с систематическим нарушением российских фитосанитарных требований, также меры распространяются на продукцию из Азербайджана и Таджикистана. Специалисты неоднократно выявляли в указанных продуктах восточную плодожорку и табачную белокрылку.

Всего в 2018 году инспекторы зафиксировали 134 случая попытки ввоза карантинных продуктов, в 2017-м таких случаев было 190.