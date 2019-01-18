Ташкент и Абу-Даби организуют инвесткомпанию с капиталом в миллиард долларов

ТАШКЕНТ, 18 янв – Sputnik. Фонд реконструкции и развития (ФРР) Узбекистана и Фонд развития Абу-Даби (ОАЭ) создадут узбекско-эмиратскую инвестиционную компанию с объявленным капиталом в миллиард долларов.

Государственный комитет Республики Узбекистан по инвестициям Узбекистан и ОАЭ создадут фонд прямых инвестиций на миллиард долларов

В соответствии с документом, компания создается в форме общества с ограниченной ответственностью с уставным фондом в размере пяти миллионов долларов и объявленным капиталом в миллиард долларов. Долевое участие Фонда развития Абу-Даби составит 75%, ФРР – 25% с возможностью привлечения в дополнительных участников.

Указом определено, что фонд будет осуществлять координацию взаимодействия с инвестиционными, финансовыми институтами и компаниями ОАЭ, а также сопровождать и содействовать реализации совместных инвестиционных проектов.

В октябре 2018 года Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана сообщил, что по итогам форума в ОАЭ подписал с Фондом развития Абу-Даби соглашение на 100 миллионов долларов для строительства гостиницы и торгово-развлекательного центра в Самарканде. Тогда же пресс-служба Госкомитета по инвестициям республики заявила, что ФРР Узбекистана и ADS Holding из ОАЭ подписали соглашение о создании фонда прямых инвестиций на 1 миллиард долларов. Госкоминвестиций также договорился о сотрудничестве в сфере внедрения возобновляемых источников энергии, строительства ветряной и солнечной электростанций с энергетической компанией Masdar.